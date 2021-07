NAPOLI. Un tatuaggio sul collo, visibile dalle immagini di una telecamera , ha tradito il 43enne di Secondigliano Salvatore Fattore, autore secondo gli investigatori di una clamorosa rapina a Marano lo scorso 14 luglio. Erano in 5, fingendosi carabinieri, e penetrarono in un’abitazione portando via un bottino di circa 100mila euro tra contanti, titoli e oggetti di valore. Ma da ieri due di essi, il napoletano Salvatore Fattore, e il 44enne Davide Risoluto di Castel Volturno si trovano dietro le sbarre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. A incastrarli sono stati i poliziotti della sezione “Antirapina” della squadra mobile della questura di Napoli (dirigente Alfredo Fabbrocini, vice questore Luigi Vissicchio), coordinati dalla procura di Napoli nord. Nei guai è finito pure Dario Catena, 37enne gioielliere di Aversa, al quale secondo l’accusa era stata venduta la preziosa merce.

Gli investigatori sono risaliti a lui partendo dalle immagini della telecamera e da un’attività di raccolta notizie di fonte confidenziale. Così è spuntato il nome di Salvatore Fattore, il quale per crearsi un alibi si era impresso un altro tatuaggio sulla stella che invece era comparsa sul suo collo nei filmati. Invece sul cellulare del commerciante c’erano ancora le foto dei preziosi rapinati, ma a casa è stata trovata solo una piccola parte del bottino. All’alba di ieri i poliziotti dell’“Antirapina” della Squadra Mobile di Napoli, autori di diverse operazioni negli ultimi tempi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha coordinato una complessa attività investigativa,

Nel mirino sono finiti Salvatore Fattore e Davide Risoluto, indiziati dei reati di rapina aggravata, possesso di segni distintivi contraffatti e lesioni aggravate mentre Dario Catena dovrà rispondere di ricettazione e riciclaggio. In tre quindi, mancano all’appello con la giustizia. Per tutti naturalmente vale il principio della presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Nelle prime ore del 14 luglio 2020 un gruppo composto da 5 uomini, muniti di pettorine, mascherine antibatteriche e una paletta segnaletica riportanti lo stemma contraffatto dell’Arma dei Carabinieri, simulando inizialmente una perquisizione, ha perpetrato una rapina all’interno di un’abitazione in Marano di Napoli in cui c’erano i 4 componenti di una famiglia. I rapinatori, armati di pistola hanno asportato dalla cassaforte circa 25.000 euro in contanti, titoli, nonché orologi e preziosi del valore complessivo di circa 70mila euro per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura. La reazione del ro in contanti, titoli, nonché orologi e preziosi del valore complessivo di circa 70mila euro per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura. La reazione del