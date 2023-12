"Le urgenze credo che siano tante, oggi posso dire, al primo giorno, che più dossier sono alla mia attenzione e a breve adotteremo degli atti". Lo dice il neo prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parlando con i giornalisti nel giorno del suo insediamento. "Per lunedì ho già convocato un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, forniremo le risposte che generalmente si danno in queste occasioni" spiega Di Bari che ringrazia il Ministero dell'Interno e il Governo per "questa grande opportunità in una città straordinaria, incredibile, che è sotto gli occhi del mondo per la sua bellezza". "La priorità non è una sola - continua il prefetto - E' un atteggiamento di accompagnamento e di azione che bisogna fare perché i territori, le comunità, possano sempre crescere. La crescita di una comunità avviene attraverso la sicurezza, attraverso il lavoro, attraverso anche le tante agenzie educative che si sforzano di accompagnare i giovani verso percorsi di attenzione, di legalità, perché la grande scommessa riguarda proprio i giovani e tutto ciò che può accadere nel futuro. Una città vive dell'oggi, ma deve vivere soprattutto del futuro" chiosa Di Bari.

Sicurezza, lotta al degrado e sociale sono le tre priorità indicate dal nuovo prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel giorno del suo insediamento. "Il primo obiettivo - ha detto di Bari, che succede al prefetto Claudio Palomba, in conferenza stampa - è la sicurezza. Una sfida quotidiana, un obiettivo che dobbiamo darci tutti e rispetto al quale il prefetto deve garantire un efficace coordinamento. Le regole ci sono e vanno rispettate. Poi la lotta al degrado (e in questo senso il Prefetto ha annunciato di avere già sul suo tavolo il dossier Galleria Umberto confermando l'ipotesi di una chiusura serale. "Penso di sì" ha risposto a chi gli ha chiesto se si va verso l'installazione dei cancelli). Infine il sociale: "Non dobbiamo lasciare indietro nessuno in una città che ha nell'umanità della sua gente uno dei suoi punti di forza". Il prefetto - che stamattina ha già incontrato il sindaco di Napoli Manfredi e i vertici delle forze dell'ordine - nel pomeriggio vedrà l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e lunedì il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Convocato per lunedì prossimo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica cittadina che darà le prime risposte in ordine alle emergenze della città. "Grazie al ministero dell'Interno e al Governo - ha detto - per questa grande opportunità in una città straordinaria e che è sotto gli occhi del mondo per la sua bellezza".