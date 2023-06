Si masturba davanti a un bambino e alla sua mamma. È successo a Bacoli, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato un 53enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso sulla scogliera nei pressi di un lido in via Lido Miliscola mentre si masturbava davanti a un bambino di 6 anni e alla sua mamma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per corruzione di minorenne. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.