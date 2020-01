NAPOLI. Grave incidente sul lavoro questa mattina in via del Sabotino, tra i quartieri di Miano e Secondigliano. Due operai sono rimasti schiacciati da una gru, ma la dinamica dell'incidente non e' ancora stata del tutto chiarita. I due stavano svolgendo alcuni lavori in strada, quando una gru si e' improvvisamente ribaltata finendo su alcuni box auto e ferendo i due operai che stavano lavorando all'interno del cestello. Uno dei due e' ricoverato in Rianimazione, ma anche le condizioni del secondo appaiono molto serie anche se è cosciente. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Spettera' a loro stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilita'.