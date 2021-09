Tragedia a Grazzanise, paesino di circa 7mila abitanti in provincia di Caserta, dove questa notte è morto in un drammatico incidente un ragazzo di 19 anni:si tratta di Giovanni Apuzzo,.

La dinamica

Il giovane, dopo aver perso il controllo della sua auto si è schiantato contro un’abitazione abbattendo i muri di cinta della struttura. Come racconta da Caserta News, il 19enne è stato subito soccorso sia dagli abitanti della casa , accorsi sul posto dopo il terribile schianto, sia dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere.

Inutili i soccorsi

La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, ma, purtroppo i medici non hanno potuto far nulla.

Le cause

Ora i carabinieri della stazione di Grazzanise indagano per comprendere la dinamica della tragedia.

Il dolore sui social

Tanti sono i messaggi di cordoglio sui social postati in queste ultime ore per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Schianto sulla regionale, muore un poliziotto di 55 anni. Stava rientrando da lavoro

Ven 17 Settembre 2021 09:52

Sangue sull’asfalto: incidente mortale sulle strade del Friuli, avvenuto, ieri sera, dopo le 20:30, sulla strada regionale 54, all’altezza della rotonda di Moimacco.

Nell’impatto ha perso la vita un poliziotto.

Le cause

Sono ancora in corso accertamenti sulle cause per cui due auto si sono scontrate frontalmente, finendo fuori strada.

La vittima

Nell’impatto ha perso la vita un poliziotto in servizio alla questura di Udine, Gianluca Quaino, di 55 anni. Ferito anche l’occupante dell’altra auto, uno straniero.

I soccorsi

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco di Cividale e l’ambulanza del 118, ma per il poliziotto non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Ancora poco chiare le dinamiche della tragedia, dul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso.

Schianto terribile in moto, Matilde e Gabriele muoiono sul colpo: «Stavano tornando dal mare»

Tragedia a Terracina: due persone, un uomo e una donna a bordo di uno scooter sono morti a seguito del violento impatto con un'auto.

Tragico incidente, poco dopo le 22 di sabato 28 agosto, nel territorio di Terracina.

Due le vittime del terribile scontro, che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter.

Ad avere la peggio un uomo e una donna di Roma, entrambi in sella al motociclo.

I fatti sono avvenuti sullo svincolo dell'Appia, in direzione dell'ingresso alla Pontina.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, la polizia stradale e i carabinieri.

In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente, mentre la strada è stata interdetta al traffico.

Chi erano le vittime

Si chiamavano Matilde Tabacco e Gabriele Alì i due ragazzi deceduti sabato sera in seguito a un grave incidente stradale avvenuto tra la via Pontina e la via Appia, all'altezza di Terracina.

Matilde aveva 29 anni, la passione per i viaggi e lavorava come commessa al quartiere Africano di Roma. Gabriele, 46 anni, era residente a Settecamini.

Quella che doveva essere una bella giornata da passare all'aria aperta è diventata una tragedia che li ha strappati prematuramente alla vita.

La dinamica dell'incidente

Avevano trascorso la giornata al mare a Terracina e stavano tornando a casa su uno scooter T-Max quando si sono scontrati frontalmente con un'Alfa Romeo Mito guidata da un uomo di 41 anni.

I loro corpi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza e hanno impattato violentemente con l'asfalto.

Per loro non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Le indagini

Ferito anche il conducente della Mito, un 41enne che è stato portato in ospedale ma che non è in pericolo di vita.