Tragedia in vacanza a Pescara dove un uomo stava passeggiando tranquillamente in riva al mare , quando si è accasciato sotto gli occhi delle poche persone presenti in spiaggia intorno alle nove.

Paolo Prosperi, cinquantottenne di Pescara, è morto improvvisamente in spiaggia, all’altezza dello stabilimento Croce del Sud.

Il malore

L’uomo è stato colto da un malore improvviso di cui si sono rese conto alcune signore, che sono intervenute per aiutarlo, lo hanno sostenuto per consentirgli di sollevarsi e lo hanno accompagnato a sedersi sotto uno degli ombrelloni più vicini.

Ma per il 58enne, nonostante l’aiuto ricevuto, la situazione era visibilmente complessa, così si è deciso di chiamare subito i soccorsi.

I soccorsi

Quando l’ambulanza medicalizzata del 118 è arrivata sul posto, però, Prosperi era già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di salvarlo

Tragedia durante la luna di miele, Andrea muore sulla spiaggia: aveva 34 anni

Tragedia durante il viaggio di nozze. Un turista lombardo di nome, Andrea Ghislottii, di 34 anni è morto dopo aver accusato un malore - probabilmente un ictus - mentre era in spiaggia a Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci (Sassari).



L'uomo si è improvvisamente accasciato mentre trascorreva la giornata al mare.

Immediatamente sono intervenuti diversi bagnanti - tra i quali alcune infermiere libere dal servizio - che hanno cercato di prestare i primi soccorsi, poi sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il giovane.



È intervenuto anche l'elisoccorso dall'ospedale di Olbia, ma nonostante il prodigarsi dei medici e dei soccorritori non c'è stato niente da fare.

Il magistrato della Procura di Tempio Pausania ha disposto la restituzione della salma del 34enne ai familiari.

Andrea si era sposato sabato scorso, in provincia di Bergamo, con Elena, poi la tragedia durante il viaggio di nozze in Sardegna.

Tragedia in spiaggia, uomo si accascia e muore davanti a decine di bagnanti

Tragedia in spiaggia, precisamente in uno instabilimento balneare Tamanaco, nei pressi dei Grandi Alberghi dove è morto un uomo davanti ai bagnanti .

I soccorsi

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dai bagnini della società Angeli del Mare e poi le manovre di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto con un'ambulanza e che a lungo gli ha praticato il massaggio cardiaco. La vittima sarebbe già stata identificata.

Come racconta il Messaggero, in spiaggia raccontano che l'uomo stava nuotando e non si sa cosa possa essergli successo.

La dinamica

Sono dunque ancora da appurare le cause del decesso, se si sia trattato di annegamento o se la causa primaria sia stata un malore. Il corpo della vittima è adagiato sull'arenile, davanti agli ombrelloni, in attesa dell'arrivo del pm di turno da Pescara. Grande sgomento da parte di tutti i presenti e del personale dello stabilimento e di quanti hanno assistito alla scena dagli stabilimenti balneari vicini. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano. In Abruzzo è la prima tragedia in spiaggia per l'estate 2021.