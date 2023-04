La Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due campani, ritenuti responsabili di una truffa commessa ai danni di una anziana ascolana di 78 anni. Nei giorni scorsi, una anziana donna è stata contattata telefonicamente da un giovane, spacciatosi per suo figlio, che le chiedeva di mandare subito il padre presso il vicino ufficio postale per ritirare delle urgentissime raccomandate.

Appena l'uomo era fuori casa, la donna è stata ricontattata dal finto figlio che, in maniera drammatica, le diceva di preparare subito tutto il contante e gli ori disponibili perché aveva estrema necessità di pagare al più presto delle multe stradali. A rendere più convincente la trama del racconto, la donna è stata contattata anche da un fantomatico direttore delle Poste, che naturalmente le confermava tutte le circostanze narrate. L'anziana si è detta disponibile a consegnare tutti i soldi e i gioielli di famiglia ad un “impiegato delle poste" che a breve sarebbe passato a casa.

Poco dopo, in effetti, si è presentato nell'abitazione un complice del truffatore che ha ritirato il denaro e i preziosi. Una volta resasi conto di essere stata vittima della classica truffa del falso figlio, la donna ha contattato i numeri di emergenza, ma i malviventi si erano ormai dileguati. Il personale specializzato della Squadra Mobile, da tempo impegnato a combattere questi crimini, ha dato corso ad immediate e serrate indagini, dirette dalla Procura di Ascoli Piceno, riuscendo ad acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati indicati a carico di due campani.

Su richiesta della locale Procura, il Gip ha emesso una misura cautelare agli arresti domiciliari per i due indagati, eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile che si sono recati a Napoli per arrestarli, con la collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile della città partenopea. Nel corso dell'operazione di polizia sono stati recuperati il denaro e i gioielli sottratti, che verranno presto restituiti all'anziana signora.