ARZANO. Emergenza criminalità: stamattina in comune il Tavolo sull’Ordine pubblico e Sicurezza. Città blindata. Si terrà questa mattina, presso il comune di Arzano, una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini a cui prederanno parte alla presenza della Commissione Straordinaria - insediata dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del 2019 - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Melillo, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord Francesco Greco, dei vertici delle Forze dell'ordine Carabinieri e Polizia, del capocentro DIA di Napoli. Sarà esaminata la situazione dell'ordine pubblico in città, con particolare attenzione alle criticità emerse in materia di criminalità e delle continue pressioni e minacce nei confronti della commissione straordinaria e giornalisti del territorio. Nonché le iniziative da adottare, anche con servizi di controllo coordinati tra le Forze dell'ordine ad "Alto Impatto" per corrispondere alle richieste del territorio e rendere più efficaci la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità. In città, in segno di solidarietà ai colleghi della stampa, il senatore e giornalista Sandro Ruotolo e il segretario del SUGC, Caudio Silvestri.

Giuseppe Bianco