È Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, con il 65% dei consensi, il sindaco più amato d'Italia: supera Antonio De Caro, sindaco di Bari che ha ottenuto il 62%, sceso dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che ha ottenuto il 64% dei consensi.

È quanto emerge dal Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il “Sole 24ore" sul consenso ai primi cittadini. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica. Sempre nella parte alta della classifica compaiono anche i sindaci delle grandi città mentre negli anni passati erano penalizzati.

Da segnalare il quarto posto di Giuseppe Sala, sindaco di Milano che arriva al 60%, e al quinto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha ottenuto il 59,5%, e che condivide la sua posizione con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il sindaco di Roma ed ex ministro Roberto Gualtieri viaggia a metà classifica, al 36mo posto.

È chiaro che molti sindaci neo eletti al primo mandato pagano lo scotto di dover dimostrare ai cittadini nell'immediato un completo cambio di passo rispetto al passato. È bene notare che 62 sindaci sui 78 testati ricevono almeno il 50% dei consensi, indicatore questo di un forte legame che si è creato con i cittadini.

GOVERNATORI. È Luca Zaia, presidente del Veneto con il 70% dei consensi, a confermarsi in testa alla classifica nel consenso. Subito dietro c'è un altro leghista Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che con un exploit arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che scende di una posizione, pur con il suo 65% di consensi.

Al quarto posto Giovanni Toti, presidente della Liguria e leader nazionale di Italia al Centro, con il 61%, aumentando di 5 punti rispetto al giorno delle elezioni, così anche Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, eletto nello scorso settembre, sale del 3,5% e con il 58% conquista la quinta posizione insieme a Vincenzo De Luca, presidente della Campania.

Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana e quello della Sicilia Nino Musumeci condividono la settima posizione, entrambi conquistano un 50% del consenso e bisogna ricordare che in queste due regioni si voterà presto, in Sicilia in autunno ed in Lombardia ad inizio 2023. Inoltre rispetto al giorno delle elezioni Bonaccini è il presidente che ha aumentato il maggior consenso (+13,6%) seguito da Fedriga (+10,9%) e Musumeci (+10,2%).