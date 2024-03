NAPOLI. Un riconoscimento ai teatri che hanno raggiunto la parità di genere nelle programmazioni. La Slc Cgil ha voluto celebrare così la festa della donna: «Questa iniziativa dimostra la bontà del lavoro che abbiamo fatto come Slc Cgil per la parità di genere. Insieme alle istituzioni abbiamo dato un riconoscimento ai teatri che rispettano questo aspetto fondamentale nella programmazione. Mi riferisco alla Galleria Toledo, al San Carluccio e al Teatro Elicantropo».

All'iniziativa “Il tempo della salute e del benessere" ha partecipato pure l'Assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato: «La piena parità non c'è ancora perché manca il lavoro delle donne. Per questo motivo Napoli ha un qualità della vita molto bassa». Secondo Maria Caniglia, presidente della Quarta Municipalità, è fondamentale «dare voce a queste iniziative in maniera costante per dare voce alle donne». Sono intervenute pure Domenica Lomazzo, consigliera di parità della Regione Campania, Cinzia Massa, segretaria CGIL Napoli e Campania, e Alessandra Tommasini, coordinatrice nazionale Slc Cgil.