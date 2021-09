I carabinieri della Stazione di Qualiano, in provincia di Napoli, hanno denunciato per raccolta e smaltimento illecito di rifiuti 2 romeni entrambi residenti a Villa Literno che, a poca distanza l'uno dall'altro, passavano in via Campana e in via Santa Maria a cubito, con rifiuti speciali non pericolosi di varia natura e senza alcun formulario per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Sequestrati entrambi i veicoli, il materiale rinvenuto è stato avviato alla filiera di smaltimento prevista.