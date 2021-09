NAPOLI. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nicolò Garzilli per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un anziano che presentava diverse ferite al volto il quale ha raccontato di essere stato aggredito per futili motivi da una persona a lui conosciuta.

Gli operatori hanno rintracciato e bloccato l’aggressore, un 45enne srilankese, che è stato denunciato per lesioni personali.