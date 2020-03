NAPOLI. I parroci delle due parrocchie più importanti e frequentate della IX Municipalità, commercianti, medici in trincea, rappresentanti delle scuole del territorio ed esponenti della politica locale si sono uniti all’appello lanciato dal presidente della IX Municipalità Lorenzo Giannalavigna e, attraverso un video diffuso sui social network, hanno invitato i cittadini di Pianura e Soccavo a tenere duro e a restare a casa. Il video-appello social, firmato da Dario Colle, parroco della Chiesa di San Lorenzo-Pianura, Maria Luisa Salvia, Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Palasciano, Valeria Limongelli, Dirigente scolastico del XXXIII Circolo “Risorgimento”, Anna Manna, Direttrice Asl Distretto 26, Giovanni Adelfi, Presidentedel Centro Commerciale Epomeo, Marco Lanzaro, vicepresidente della IX Municipalità, Alessandra Vitelli, giovane cittadina di Pianura e medico in prima linea ed Enzo Cimarelli, parroco della chiesa dei SS Pietro e Paolo-Soccavo in poche ore ha fatto registrare migliaia di visualizzazioni.

«Abbiamo immaginato questa campagna di sensibilizzazione - ha spiegato il presidente del nono parlamentino Lorenzo Giannalavigna - per veicolare con ancora maggiore forza il messaggio fondamentale in questo periodo, e cioè che contro il Coronavirus tutti possono fare la loro parte restando a casa. Lo abbiamo fatto attraverso una serie di appelli lanciati dalle personalità più in vista della nostra Municipalità come parroci, rappresentanti dei commercianti, medici e dirigenti scolastici». «Da un lato - prosegue Giannalavigna - rimarchiamo le difficoltà di questo duro periodo e la tragedia che il nostro paese sta vivendo. Dall’altro lato, però, abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo. Se si rispettano le misure indicate dal Governo, a cominciare dal distanziamento sociale, dalla crisi si può uscire. In tanti stanno rispondendo con favore all’appello del territorio e ringraziamo quanti, anche in queste ore, ci stanno facendo sentire la loro vicinanza».

Un’altra buona notizia dal territorio di Pianura-Soccavo. Il XXXIII Circolo Risorgimento, attraverso una nota diffusa dalla presidenza, ha fatto sapere che i fondi raccolti per le gite scolastiche delle classi terza e quarta saranno devoluti in beneficienza all’Ospedale dei Colli.