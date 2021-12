I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo ha minacciato la madre e colpito la sua auto a pugni perché pretendeva denaro per acquistare droga e puntare al videopoker.

30 EURO AL GIORNO, MINACCE E AGGRESSIONI

La vittima ha allertato i carabinieri e ha poi raccontato loro che simili pretese erano ormai una costante da circa una settimana: 30 euro al giorno la richiesta, sempre accompagnata da aggressioni e minacce.

Il 40enne è finito in manette ed è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida.