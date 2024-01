Estorsione a una suora, arrestata una 54enne. I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta di questa Procura, a carico di una 54enne di Giugliano in Campania. La donna è accusata estorsione aggravata, commessa ai danni di una suora appartenente ad una Congregazione presente sul territorio. Secondo quanto si apprende, l'attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha consentito - tramite il racconto di testimoni ed approfondimenti documentali - di ricostruire come la 54enne, collaboratrice nell'istituto scolastico dove lavora la vittima, avrebbe più volte preteso da quest'ultima denaro, dietro la minaccia di rivelare alle Autorità religiose circostanze di natura personale. Attraverso tale minaccia, l'arrestata avrebbe ottenuto la consegna di diverse migliaia di euro, una parte delle quali sarebbe stata spesa per l'acquisto di un'autovettura, oggetto di sequestro preventivo nell'ambito del presente provvedimento, nonché l'usufrutto vitalizio di un appartamento di proprietà della Congregazione. La 54enne è stata ristretta presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al Giudice.