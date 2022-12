«Oggi l'università sorge dove sorgeva la prima vela che è stata abbattuta, oggi ha vinto la lotta, da Scampia partono il riscatto, la dignità, il lavoro», sono le parole di Omero Benfenati storico portavoce del comitato vele di Scampia in apertura del convegno all'università di Scampia inaugurata lo scorso 17 ottobre. «All'inaugurazione di questa bellissima struttura c'erano politici in giacca e cravatta ma chi ha reso possibile questo processo di riqualificazione non è stato invitato, oggi raccontiamo questa verità», continua Benfenati.

I lavori del convegno sono stati aperti da Eleonora De Majo e il professor Marco Armiero dell'Università di Barcellona. Presenti al convegno diversi ospiti internazionali del mondo accademico come Ashley Dawson e Massimo De Angelis, dal mondo della musica antagonista Luca Zulù dei 99 Posse, gli ex assessori Enrico Panini e Carmine Piscopo, il consigliere comunale Rosario Andreozzi, la vice sindaca di Napoli Laura Lieto, Janet Sanz vice sindaca di Barcellona, Emily Clancy vicesindaca di Bologna, tra gli altri Lello Serao e Gaetano di Vaio.