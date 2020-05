SOMMA VESUVIANA. I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio del Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato per detenzione illegale di tabacchi e lavorati esteri, un 59enne di Mariglianella già noto alle forze del'ordine. Perquisita l’abitazione dell’uomo, i militari hanno trovato 428 pacchetti di “bionde” per un peso complessivo di 8 chili di varie marche privi del timbro del monopolio e pronti per essere venduti.