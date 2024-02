Sopralluogo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che si è recato al cantiere del Museo di Capodimonte per verificare lo stato di attuazione del grande intervento di circa 40 milioni per l'efficientamento energetico e la riqualificazione di alcuni ambienti. «Per l'importanza delle opere presenti nella sua collezione, Capodimonte è uno dei musei più importanti d'Europa. Ho voluto personalmente verificare l'andamento del cantiere per questo importante investimento strategico per il museo.