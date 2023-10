NAPOLI. Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza San Francesco di Paola, hanno notato una donna che si aggirava con atteggiamento circospetto. Gli operatori hanno proceduto al controllo trovandola in possesso di 25 involucri di cocaina del peso di 3,00 grammi circa. Pertanto, una 65enne della Tunisia, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.