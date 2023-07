Gli agenti del commissariato Ponticelli e del reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Eduardo Scarpetta, hanno notato una donna cedere qualcosa a due persone per poi entrare in un appartamento di uno stabile.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l'abitazione della donna che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di uno zaino in cui sono state trovate 25 bustine contenenti circa 28 grammi di marijuana, 21 involucri di hashish del peso complessivo di circa 94 grammi e una chiave di un'auto parcheggiata all'esterno dell'edificio.

Gli agenti hanno, altresì, controllato l'autovettura dove, nascosti nel bagagliaio, hanno trovato altri 41 involucri di hashish del peso di circa 105 grammi, 25 bustine e 3 buste contenenti circa 210 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione, un coltello della lunghezza di circa 30 centimetri e diverso materiale per il confezionamento della droga.

La 37enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.