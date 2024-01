AFRAGOLA. Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Afragola in via Salicelle hanno notato un uomo che impugnava un coltello e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato e hanno rinvenuto, occultata in una tasca del giubbotto, una pistola calibro 380, 9 mm marca Bruni ed ancora, in una tasca dei pantaloni, 5 coltelli di lunghezza tra i 14 e i 15 cm e in un borsello 5 cellulari.

Per tale motivo, il 46enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per porto in luogo pubblico di arma tipo clandestina e denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.