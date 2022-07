SORRENTO. A Sorrento un pezzo di costone nel Vallone dei Mulini è crollato alzando un grande polverone. Forze dell'ordine sono immediatamente intervenute sul posto così come i vigili del fuoco. Il sito sorrentino è un luogo simbolo delle bellezze ambientale e naturalistiche della costiera, oggetto di un contenzioso tra gli ambientalisti e i proprietari del sito. Tra questi il consigliere comunale di Sorrento, ex assessore, Mariano Pontecorvo, rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti a questo collegato.