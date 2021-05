SORRENTO. Ci sarà anche la Chiesa questa mattina al fianco dei cittadini per una protesta che prende il via alle ore 9 davanti all'ingresso dell'ospedale, per reclamare il funzionamento della struttura di Sorrento dove “mancano infermieri e medici anestesisti”. È la denuncia dei cittadini e delle associazioni che hanno scritto mail ai responsabili dell’Asl Napoli 3 Sud, coinvolgendo la Chiesa che si è schierata per risolvere i problemi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’arcivescovo di Sorrento-Castellammare monsignor Francesco Alfano, responsabile della Consulta pastorale regionale della Salute, impossibilitato ad intervenire, ha assicurato la presenza del parroco della Cattedrale di Sorrento, don Carmine Giudici, particolarmente attivo sull’argomento.