NAPOLI. È caos totale. Una volta spediti gli sms nessuno sa più nulla: «I Centri per l'impiego della Campania hanno comunicato, attraverso un volantino affisso presso le loro sedi, di non avere il compito di segnalare ai Comuni quanti fra i cosiddetti occupabili beneficiari del Rdc si trovino in condizioni di particolare disagio per la conseguente presa in carico da parte dei servizi sociali. È necessario ribadire con forza però, che nemmeno i servizi sociali sono autorizzati e tantomeno hanno gli strumenti per valutare chi, tra gli “occupabili”, ha ancora diritto al reddito di cittadinanza per questioni di fragilità sociale. Il ministero non ha ancora fornito ai Comuni le linee guida per la definizione delle fragilità per i cosiddetti occupabili» ha detto a gran voce l'assessore al Welfare del Comune Luca Trapanese.

«Nel clima di confusione e conseguente tensione sociale che si sta creando si rischia di mettere in pericolo l'incolumità degli assistenti sociali che, in questo specifico caso, non dispongono degli strumenti per attivare la procedura avverte Trapanese È necessario avere senso di responsabilità, sia per i cittadini che per chi lavora per il bene comune, per questo rinnovo l'invito a non recarsi presso le sedi dei servizi sociali e ad attendere maggiori chiarimenti dal Governo che, ci auguriamo, arrivino nei prossimi giorni».

Intanto ieri c’è stata una prima riunione con i Centri per l'Impiego della Regione Campania e l'Inps per fare chiarezza sulle procedure. L’Amministrazione Comunale ha chiarito che, ad oggi, ci sono 14.869 pratiche, di queste circa 5mila non sono lavorate ma saranno evase nei prossimi mesi, entro il 31 ottobre come stabilito dalla riforma, garantendo a tutti gli aventi diritto la possibilità di rientrare nel reddito di cittadinanza. La questione più importante emersa è che non esiste ancora una griglia di valutazione sulle fragilità dei cosiddetti occupabili sulla quale sia l'Amministrazione locale sia i Centri dell'Impiego possano lavorare per determinare chi ha diritto a rientrare reddito di cittadinanza.

Lo stesso sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di «grande confusione» e ha spiegato che se «le linee guida per le indicazioni delle fragilità non ci sono ancora non ci può essere una scelta arbitraria rispetto a chi viene preso in carico e chi no, servono criteri oggettivi. Inoltre ha aggiunto c'è il tema della verifica delle fragilità». Per quanto riguarda invece le attività di formazione previste dal nuovo programma del reddito di cittadinanza, il sindaco ha evidenziato che «non sono ancora partite. C'è un problema di piattaforma ma il tema riguarda le Agenzie per il lavoro. Credo che su questi aspetti bisognerebbe essere più incisivi perchè abbiamo tanta richiesta di manodopera».