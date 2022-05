Spacciava droga portando con sé un bambino di 10 anni, incaricato di custodire dosi di cocaina. È quanto scoperto a Grumo Nevano dai Carabinieri che hanno arrestato un 21enne di Sant'Arpino. Il ragazzo era in auto, in giro per le strade del comune, nascondendo negli slip marijuana, contanti e un foglio sul quale era riportata la "lista movimenti" dello spaccio.

Con lui in auto i militari hanno trovato un bambino di 10 anni che, terrorizzato, ha consegnato loro le 4 dosi di cocaina che stava custodendo. Il 21enne è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio. Sono in corso approfondimenti sulla famiglia del bambino.