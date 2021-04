NAPOLI. “Da piccolo sognavo di cambiare il mondo. Poi crescendo, è stato il mondo a cambiare me”. Così scriveva su Facebook, 5 anni fa, Roberto junior Caccavallo, oggi 24enne di Soccavo, arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia la sera di Pasqua. Il blitz dei Falchi è scattato in via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta dopo il classico scambio drogasoldi con un cliente. Per il giovane, figlio di un affiliato ai Grimaldi del boss Ciro “Settirò”, si è rivelato inutile il tentativo di fuga verso il rione Lauro.