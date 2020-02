NAPOLI. Antonio Murolo, 35enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri della stazione Quartiere 167. Notato in atteggiamento sospetto nel Lotto P di Via Colorni, Murolo è stato perquisito. Nelle sue tasche, oltre alla somma di 50 euro, i militari hanno rinvenuto 20 dosi di eroina per complessivi 20 grammi e 14 dosi da un grammo di crack. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.