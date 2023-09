NAPOLI. A seguito di un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto sul perimetro esterno della Stazione FS di Napoli Centrale, ieri mattina, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, dopo un mirato servizio di osservazione hanno proceduto all’arresto per spaccio e ricettazione di una napoletana 31enne pluripregiudicata.

In particolare, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, dopo aver notato nei giorni precedenti un andirivieni di soggetti che dalla Stazione di Napoli si dirigeva nei pressi della stazione di Porta Nolana, si sono appostati in quella zona e hanno notato la donna prendere della sostanza da una scatola sulla strada e cederla ad un uomo in cambio di denaro.

Intervenuti immediatamente, i poliziotti hanno bloccato i due soggetti rinvenendo per terra la scatola contenente 106 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

A seguito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna, hanno rinvenuto e sequestrato n. 37 documenti e la somma di euro 650,00. Su disposizione del PM di turno la donna è stata tradotta presso il Carcere femminile di Pozzuoli per la successiva convalida dell’arresto. L’acquirente invece è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente.