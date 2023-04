«Le condizioni fisiche di Osimhen sono buone, per domani è convocato. L'obiettivo è arrivare al meglio possibile per la gara di Champions ma domani viene con noi in panchina». Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Verona, il tecnico del club partenopeo, Luciano Spalletti. «Chiunque scenderà in campo domani lo dovrà fare sapendo di essere protagonista di una delle gare più importanti di questo campionato. Qualcosa si cambia. Non certo dieci giocatori ma qualcosa si cambia. Qualcuno lo dobbiamo fare recuperare. Qualcun altro rimane. Kim giocherà, anche perchè in Champions è squalificato», ha aggiunto Spalletti. «La squadra in Champions ha mostrato grande maturità. Siamo stati pericolosi anche in dieci uomini. Abbiamo avuto molti atteggiamenti corretti dentro la partita. La personalità è molto cresciuta», ha detto ancora il tecnico azzurro.

Sui tifosi: «Il mio è stato solo un appello per dire che l'unica cosa da fare in questo momento è restare tutti compatti, in quanto tutti legati dal grande amore per Napoli e per il Napoli. Sarebbe sbagliato far venire meno oggi il grande supporto e il grande aiuto, fondamentale, che abbiamo sempre avuto dal nostro pubblico. Abbiamo a portata di mano il sogno scudetto ed è il momento di perdersi tutti dentro l'amore per il Napoli», ha aggiunto Spalletti.

Napoli - Verona: «La partita di domani è doppiamente importante. Se vinciamo domani ci mancano solo altre tre vittorie per conquistare lo scudetto. Per questo al momento dobbiamo avere in testa solo la partita di domani, senza pensare alla gara di Champions di martedì. Per arrivarci bene, comunque, la gara col Verona è fondamentale», ha detto ancora l'allenatore del Napoli.