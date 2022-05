Si è avvalso della facoltà di non rispondere Marco Bevilacqua, il 37enne fermato questa mattina per il ferimento di 4 giovani raggiunti da colpi di arma da fuoco ieri sera mentre si trovavano davanti a un bar a Qualiano, in provincia di Napoli. Bevilacqua è stato raggiunto da un decreto di fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio plurimo, porto di arma comune da sparo e rapina aggravata emesso dalla Procura di Napoli Nord al termine di rapide indagini scattate immediatamente dopo la sparatoria, avvenuta poco prima di mezzanotte in via Fratelli Rosselli nel centro di Qualiano.

Bevilacqua, assistito dall'avvocato Nicola Mallardo, è stato interrogato dal pm di Napoli Nord Giuseppe Vitolo ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell'interrogatorio è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo che potrebbe essere fissata già domani. Le indagini svolte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura aversana proseguono per far luce sul movente alla base del gesto: l'ipotesi maggiormente accreditata al momento sarebbe quella di una lite scoppiata tra il 37enne e alcuni giovani che si trovavano davanti al bar.

Bevilacqua è accusato di aver prima rubato una pistola a un vigilantes minacciandolo con un coltello, poi di aver raggiunto il bar a bordo di una bici elettrica e di aver esploso i colpi, almeno 6 i bossoli trovati sul selciato dai militari, ferendo quattro giovani; due di questi, entrambi 18enni, sono ricoverati in gravi condizioni e in pericolo di vita.