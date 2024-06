Far West a Napoli, un ferito ai Quartieri Spagnoli. Sul caso indagano gli uomini della squadra mobile della questura di Napoli. Il ferimento di un uomo di 36 anni, figlio di uno storico boss della zona, avvenuto nella tarda serata di ieri in pieno centro storico. L'uomo è stato ferito con un colpo di pistola ed è stato medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto diversi bossoli. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.