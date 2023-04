Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio in via Domenico Padula a Pianura, quartiere della zona occidentale di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Bagnoli e del Reggimento Campania, intervenuti sul posto, ad esplodere i colpi sarebbero state alcune persone che viaggiavano a bordo di uno scooter. I proiettili sarebbero stati indirizzati verosimilmente verso le abitazioni di uno stabile i cui residenti sono in fase di identificazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini in corso.