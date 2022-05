Spari in strada a via Foria, nel centro di Napoli. Alcuni colpi di arma da fuoco, almeno 5, sono stati esplosi contro un'auto ferma davanti a un autolavaggio, all'angolo con via Michele Tenore e a pochi passi dall'Orto Botanico.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 19, orario in cui la strada è molto trafficata. Diverse persone, appena si sono rese conto di cosa stava accadendo, sono scappate cercando rifugio nei negozi. Al momento non risultano persone ferite. Il finestrino lato passeggero dell'auto, una Smart, è andato in frantumi. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, erano due le persone a bordo di uno scooter e con caschi integrali che hanno esploso i colpi di arma da fuoco poco prima delle 19 in via Foria, all'angolo con via Michele Tenore.

L'auto danneggiata è di un 43enne, con piccoli precedenti penali, che stava andando a prendere la vettura lasciata all'autolavaggio. Proprio mentre si avvicinava all'auto si sono avvicinati i due a bordo dello scooter che hanno esploso diversi colpi, 6 dei quali hanno colpito il veicolo e uno ha danneggiato la vetrina degli uffici dell'autolavaggio. Nessuna persona è rimasta ferita.