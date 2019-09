NAPOLI. Due fori nel portone di ingresso e altri tre bossoli trovati a terra. Due notti fa, una persona armata, in sella a una moto, ha fatto fuoco contro la sede dell'associazione Famiglia di Maria, in via Aprea, a San Giovanni a Teduccio. L'associazione molto attiva sul territorio orentale di Napoli, è impegnata nel recupero di ragazzi di strada di San Giovanni a Teduccui e propone numerose iniziative culturali. Sul raid la polizia ha avviato un'indagne. Nell'area di San Giovanni da tempo vi sono fibrillazioni tra il clan Mazzarella e la cosca rivale dei Rinaldi.

Messaggio di solidarietà alla fondazione è arrivato dal presidente della Camera, Roberto Fico: «Massima solidarietà ma anche azione che è stata portata in questi mesi a San Giovanni a Teduccio, anche da tutte le forze dell'ordine. La Fondazione di Maria è una realtà importantissima, fondamentale per la zona, che aiuta le famiglie, che aiuta i minori, quindi va tutelata, aiutata e soprattutto ci vuole uno scudo a difesa di questa fantastica fondazione che fa un lavoro eccezionale. Quando andiamo a riprendere i ragazzi dalle periferie o da quei luoghi e li andiamo a rimettere sulla via giusta e' li' che la camorra si indebolisce ed è lì che sconfiggiamo la camorra. L'unico modo che abbiamo per sconfiggere la camorra è spezzare la catena, riuscire la' dove lo Stato era assente, farlo essere presente insieme a tutte le realtà,far sì che ci sia una nuova storia. Siamo vicini alla Fondazione, sono stato lì, c'è stato Mattarella, continueremo su questa strada senza fermarci».