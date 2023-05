Spari contro un bar: feriti padre, madre e figlia. È successo a Sant'Anastasia, in piazza Cattaneo, dove due sconosciuti hanno esploso almeno 10 colpi contro un bar. I proiettili hanno colpito un'intera famiglia, che in quel momento si trovava all'esterno del locale a mangiare. Il padre, 43 anni, è stato ferito lievemente alla mano ed è all'ospedale Cardarelli; la madre, 35 anni, è stata ferita all'addome ed è anche lei al Cardarelli; la figlia di 10 anni è stata colpita alla testa ed è ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono, dove a breve sarà operata. Nessuno è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Castello di Cisterna.