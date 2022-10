NAPOLI. Si ritorna a sparare a Ponticelli con quattro autovetture sforacchiate, ma non sono chiari il contesto e l’eventuale bersaglio di quella che sembrerebbe una stesa. È successo poco dopo la mezzanotte di ieri in via Molino del Salice, nel cuore del quartiere non distante dalla sede del commissariato di quartiere. In una strada, ed è questa la circostanza su cui sta appuntando l’attenzione degli investigatori, sotto l’influenza del clan De Micco.