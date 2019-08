GROSSETO. Colpi d’arma da fuoco nella notte nelle campagne di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Un uomo di origini marocchine, 25 anni, è morto dopo essere stato colpito all’addome; un giovane di circa 18 anni, anche lui di origini marocchine, è rimasto ferito ed ora è ricoverato in ospedale a Siena. La sparatoria si è verificata in un’area rurale, il 25enne era irregolare sul territorio mentre il 18enne ferito ha il permesso di soggiorno, entrambi hanno piccoli precedenti legati allo spaccio di droga. Indagano i carabinieri di Grosseto e Follonica, coordinati dalla Procura di Grosseto.