AFRAGOLA. Tre persone sono rimaste ferite da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi oggi, intorno a mezzogiorno, in piazza Castello, ad Afragola, in provincia di Napoli.

Poco prima che scoppiasse la lite - tra due gruppi di persone - sfociata prima in rissa a colpi di mazze da baseball e poi in sparatoria, nella vicina chiesa di San Giorgio si erano tenuti dei battesimi.

Secondo quanto si appreso sarebbero tre i feriti d'arma da fuoco, di cui uno alla gamba e un altro all'addome, il più grave. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite a causa dei colpi inferti, anche alla testa, da corpi contundenti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, la Polizia di Stato e i carabinieri. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che avrebbe potuto provocare il ferimento di persone estranee alla vicenda, sono in corso indagini da parte della polizia di Afragola e della squadra mobile della Questura di Napoli.

Trovati a terra e sequestrati, alcuni proiettili inesplosi e alcuni bossoli. Sequestrato anche uno scooter.

PREFETTO RAFFORZA I SERVIZI DI CONTROLLO. In relazione al «gravissimo episodio« avvenuto oggi in piazza Castello ad Afragola, «che ha visto l'esplosione di colpi di arma da fuoco, a seguito di una lite ed il ferimento di cinque persone», il prefetto di Napoli, Michele di Bari, «ha disposto immediatamente l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo su tutta l'area interessata». È quanto si apprende dalla prefettura. Il Prefetto, a breve, terrà una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Afragola ed esprime «piena fiducia nelle forze di polizia e nell'autorità giudiziaria perché siano individuati i responsabili».