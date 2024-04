Spari in strafa a Fuorigrotta, ferita una donna. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, che hanno avviato le indagini. Tra le ipotesi che la donna sia rimasta colpita in una stesa. Ma non si esclude la pista dell'agguato mirato.

La donna, una 50enne incensurata, è stata colpita mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia. Ferita alla coscia sinistra, è stata portata al vicino ospedale San Paolo per le prime cure: non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le modalità dell'accaduto, in particolare se la donna fosse o meno l'obiettivo di chi ha sparato.