NAPOLI. Faida lampo per mettere alla porta il clan Mazzarella attaccandolo nella propria roccaforte, la giustizia presenta il conto alla paranza capeggiata dal giovane ras Ciro Contini “’o nirone”, nipote dello storico capoclan dell’Alleanza di Secondigliano, Edoardo “’o romano”. Pur rivedendo al ribasso le pene inflitte in primo grado lo scorso, i giudici di appello hanno comunque confermato le condanne per tutti i cinque imputati: il verdetto più severo è stato quello disposto per Vincenzo De Vivo, 10 anni e 8 mesi.