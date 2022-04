NAPOLI. Il terrore all’improvviso. Una “stesa” in un luogo in cui da anni non si registravano episodi del genere, piazza San Pasquale a Chiaia e dintorni, e soprattutto nel clou della prima serata di movida del fine settimana. Ecco perché sulla sparatoria a salve a cavallo della mezzanotte tra venerdì e sabato c’è la massima attenzione dei carabinieri. Tanto più che, nonostante non siano stati trovati finora testimoni, molti giovani potrebbero avervi assistito.