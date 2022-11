NAPOLI. Dopo mesi di mobilitazione per l’accesso al mare libero e gratuito è stata “liberata” la spiaggia di Palazzo Donn’Anna a Posillipo aprendo un cancello che era stato arbitrariamente chiuso dal gestore di un lido. Così in questi giorni di sole per l’estate di san Martino sono stati in tanti a potervi arrivare. E con “riunioni” in riva al mare gli attivisti hanno potuto pianificare la strategia per il prossimo anno.