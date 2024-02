Una prima inaugurazione dello stadio Collana è in programma già il prossimo 12 aprile. L'annuncio è stato dato ieri pomeriggio nel corso di un incontro, che si è svolto a Palazzo Santa Lucia, per sancire l'accordo tra Arus e Coni per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive nell'impianto polifunzionale del Vomero. All'inaugurazione del mese prossimo sarà presente anche il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, che ha partecipato anche ieri alla conferenza nella sede della Regione Campania.