Ha vessato un giornalista del “Fatto quotidiano”. Per questo, dopo indagini della polizia coordinate dalla procura di Torre Annunziata retta da Nunzio Fragliasso, il gip oplontino ha disposto un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere con il beneficio dei domicili per Salvatore Langellotto, che deve rispondere di atti persecutori (stalking) nei confronti del giornalista Vincenzo lurillo, tra aprile 2023 sino a oggi. Langellotto era gia' sottoposto, dal 26 gennaio scorso, ai domiciliari per lesioni gravi, vittima Claudio d'Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, reatp cmmesso a marzo dello scorso anno a Sant'Agnello.

L'uomo, pluripregiudicato anche per reati di criminalita' organizzata, ha in piu' occasioni minacciato, molestato e intimorito il giornalista, dicendogli di "stare attento a cio' che scriveva", o apostrofandolo "ecco lo scrittore, ma agli scrittori certe volte tagliano la testa"; durante una puntata delle Ien sulla vicenda della benedizione di camion a lui riconducibili sul sagrato della chiesa dei Santi Prisco Agnello nel dicembre 2023, Langellotto aveva detto: "dite al buon Iurillo che pensasse ai guai suoi, ai suoi scheletri nell'armadio e a chi era socio suo padre". Il 20 gennaio scorso, infine, Iurillo venne inseguito dall'arrestato con altre due persone sin dentro una farmacia di S. Agnello.

A carico dell'indagato militano, oltre alla denuncia della persona offesa, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, l'analisi delle immagini fornite dai sistemi di video sorveglianza e le immagini del servizio del programma televisivo delle Iene. Langellotto non aveva 'gradito' gli articoli di Iurillo sull'aggressione ai danni del presidente del WWF Terre del Tirreno e l'inchiesta giornalistica sulla benedizione dei camion. Come riportato nell'ordinanza cautelare dal gip, "lo scopo perseguito dal Langellotto e' chiaramente quello di zittire e comunque condizionare l'attivita' di soggetti, come d'Esposito prima e Iurillo poi, i quali sono, a vario titolo, espressione di quel baluardo di legalita' a presidio della salvaguardia del territorio della penisola sorrentina. Come condivisibilmente argomentato dal pm nella sua richiesta, il comportamento assunto da Langellotto e' sostanzialmente finalizzato ad intimorire quei soggetti, nel caso in esame lurillo, di professione giornalista, inducendolo ad astenersi, in futuro, dalle proprie iniziative professionali, suscettibili di compromettere ulteriormente i propri interessi imprenditoriali. Il comportamento assunto da Langellotto e' sostanzialmente finalizzato ad intimorire Iurillo, di professione giornalista, inducendolo ad astenersi, in futuro, a iniziative professionali, suscettibili di compromettere ulteriormente i propri imprenditoriali". Fragliasso sottolinea in una nota che l'estrema gravita' dei fatti aveva indotto l'ufficio inquirente a chiedere il carcere per l'uomo.