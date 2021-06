Si è tenuto questa sera 3 Giungo alle ore 18.00 presso Study Room Pozzuoli, l’incontro della scuola di formazione politica Stand UP con Alessandra Clemente assessore al Patrimonio e candidata Sindaca al Comune di Napoli. Il confronto ha visto protagonisti tanti giovani dell’associazione Napoli 2030 che hanno deciso di organizzarsi per costruire uno spazio di protagonismo nel prossimo momento elettorale.

“Ci siamo messi insieme per porre all’attenzione pubblica alcuni temi importanti per la nostra generazione, a partire dalle prossime elezioni amministrative del Comune di Napoli.”

Diana Capuano, 24 anni Napoli 20 30

L’incontro ha avuto come focus il funzionamento della macchina amministrativa comunale per fornire alle nuove generazioni una maggiore competenza per orientarsi nella scelta e nell’impegno personale nella prossima tornata elettorale.

L’assessore Clemente durante la serata ha ricordato:

“il diritto è uno strumento di liberazione. Tutti noi dobbiamo sapere che attraverso le regole possiamo realizzare le idee e i progetti per la città che sogniamo. Anche quando ci sembra che la macchina amministrativa e normativa ci leghi e incateni i nostri sogni non dobbiamo mai smettere di credere che le regole sono alla base della vita democratica.”

Ha inoltre affermato:

“la nostra città ha bisogno di rimettere mano a molti dei regolamenti comunali iniziando dalla gestione dei parchi e alla cultura. Per farlo c’è bisogno di un consiglio comunale che ha le idee chiare e la forza giusta per portare a termine il percorso. Collaborazione con la cittadinanza, un ruolo pubblico di garanzia e coinvolgimento di soggetti del privato anche sociale devono essere strumenti che contribuiscono a riattivare quei luoghi della città che il sottodimensionamento del personale in forza al comune ha fatto si che fossero destinati al degrado e all’abbandono.”

Il prossimo incontro che si svolgerà giovedì 10 giugno alle 18 vedrà la presenza del Presidente della Municipalità 10 Diego Civitillo e del Consigliere alla Municipalità 1 Francesco Carignani e avrà come focus il ruolo e il funzionamento delle Municipalità.

