“È stato un marito, un padre e nonno amorevole, un gran lavoratore una bella persona e i parenti e noi amici, che lo abbiamo amato e stimato, abbiamo bisogno di sapere cos’è gli è accaduto per alleviare questo immenso dolore causato da una morte così improvvisa ed inaspettata".

Queste le drammatiche e toccanti parole della famiglia di Angelo Riva, 76 anni, geometra di Zelo Buon Persico, con le quali i parenti hanno deciso di ricordare l’uomo recentemente scomparso.Il 76enne è deceduto lunedì pomeriggio in ospedale a Lodi mentre aspettava di poter ritirare gli esami. La vittima si sarebbe sentita male e accasciata su se stessa improvvisamente.

Inutili i soccorsi

Inutili i soccorsi, per aiutare il geometra. Come si legge su “Il Giorno.it a raccontare la tragedia è stata proprio la famiglia di Riva che attraverso un’amica ha pubblicato sui social una breve lettera per ricordare il 76enne e chiedere una mano alla comunità attraverso Facebook.

La famiglia vuole la verità

Adesso i parenti vogliono la verità sul decesso, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata disposta l’autopsia.