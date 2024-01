Stesa di camorra al rione 219 di Casalnuovo di Napoli. Alle 5:30 di oggi, i carabinieri sono stati allertati dal 112 e sono intervenuti alle palazzine di viale dei Pini 78, isolato 5, scala b per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Dai primi accertamenti tuttora in corso pare che ignoti abbiano esploso dei colpi d'arma da fuoco per poi dileguarsi. Trovati e sequestrati 2 bossoli. Indagini in corso da parte di carabinieri impegnati per ricostruire dinamica e matrice dell'evento.