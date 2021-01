Intorno alle 23 di ieri i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, allertati dal 112, sono intervenuti a Melito, nel Parco Guerra, in via de Nicola, per esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono stati trovati e sequestrati 4 bossoli calibro 7,65 e acquisite le immagini di video sorveglianza. Non si esclude alcuna pista.