NAPOLI. Ben 15 colpi di pistola esplosi contro l’abitazione di una donna riaprono il fronte della criminalità a Barra, quartiere in cui dietro equilibri apparentemente immutabili si celano periodicamente cambiamenti di scenari. L’altra notte nel mirino è finita una 59enne estranea a contesti malavitosi, ma imparentata con i Cuccaro, i potenti “Cuccarielli” del quartiere. I proiettili hanno provocato un foro alla finestra della cucina, dove in quel momento si trovava la proprietaria dell’abitazione, e sulla parete esterna dell’appartamento al primo piano di uno stabile in via Serino corte.