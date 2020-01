GRUMO NEVANO. Carabinieri contro lo stoccaggio illecito di rifiuti. Denunce e sequestri I carabinieri delle stazioni di Grumo Nevano e Casandrino, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli hanno denunciato per miscelazione di rifiuti pericolosi un 40enne del quartiere napoletano di Barra, già noto alle forze dell'ordine. Titolare di una società di recupero e stoccaggio di rifiuti, il 40enne aveva ammassato 1500 mc di rifiuti speciali pericolosi in un capannone di circa 1000 mq. Parti di carrozzeria, radiatori, cerchi in lega, testate di motore, ammortizzatori, filtri dell’olio e cavi accatastati in violazione delle norme ambientali. L’immobile e i rifiuti – del valore complessivo di 800mila euro - sono stati sequestrati, l’imprenditore segnalato all’autorità giudiziaria.

Sorte simile per una società di recupero e smaltimento di materiale ferroso di Grumo Nevano, il cui titolare, un 42enne di Sant’Arpino anche lui già noto alle forze dell'ordine, non rispettava le normative in materia di stoccaggio dei rifiuti. Secondo quanto accertato, vi erano difformità sulla collocazione dei rifiuti rispetto alle aree preposte allo stoccaggio e le griglie di raccolta delle acque, ostruite, non ne permettevano il regolare deflusso. Per i due imprenditori sanzioni salate per diverse migliaia di euro.